Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont saisi une quantité de cannabis, de marijuana et des unités de boissons alcoolisées, a indiqué vendredi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la Brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida, ont traité une affaire de possession de drogues (cannabis), de vente de boissons alcoolisées sans autorisation, précise la même source.

L'affaire en question porte aussi sur des faits d'entrée et de résidence illégale sur le territoire national, ainsi que l'hébergement des étrangers sans autorisation, selon le communiqué de la DGSN. Cette opération, ajoute la même source, s'est soldée par l'arrestation de deux individus et la saisie d'une quantité de 55g de cannabis et de marijuana, et de 935 unités de boissons alcoolisées.

L'affaire a été déclenchée après que des patrouilles des éléments de la même brigade aient arrêté, au niveau de l'un des quartiers de leur compétence, un étranger suspect en possession d'une quantité de 25g de drogues (cannabis et marijuana).