La direction de la Pêche et de l'Aquaculture de la wilaya de Jijel a recensé 76 bateaux abandonnés dans les ports de pêche et de plaisance d'El Aouana, Ziama Mansouria et Boudis, a-t-on appris jeudi auprès de cette direction.

La commission de wilaya chargée du recensement des épaves de bateaux et de navires abandonnés dans les ports de pêche de la wilaya (El Aouana, Ziama Mansouria et Boudis) s'attèle à trancher au cas par cas sur la situation des bateaux se trouvant au niveau de ces infrastructures, a expliqué la direction de la Pêche et de l'Aquaculture à l'APS.

Elle a indiqué que 54 bateaux ont été enlevés, alors que la situation de 22 autres est en cours d'étude, car, selon la DPA, elle diffère d'un bateau à un autre (certains sont hypothéqués et d'autres font l'objet de saisie entre autres).

L'opération a été saluée par les professionnels du secteur car ces bateaux occupent inutilement des surfaces considérables à l'intérieur des ports, a-t-on fait savoir. La même source a ajouté que l'opération permet une meilleure exploitation des infrastructures portuaires et la libération d'espaces supplémentaires au profit des professionnels du secteur.

Il sera également procédé au lancement des procédures réglementaires avec l'envoi de mises en demeure aux propriétaires des bateaux identifiés, l'identification des bateaux inconnus ou leur transfert à la direction des Domaines publics, en plus du lancement des procédures de retrait de propriété aux propriétaires de bateaux, n'ayant pas répondu aux mises en demeure qui leur ont été envoyées, a-t-on souligné.