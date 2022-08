La tenniswoman algérienne Inès Ibbou et son équipière suisse Naïma Karamoko se sont qualifiées pour les demi-finales du Tableau Double du Tournoi Verbier W25, qui se déroule du 22 au 28 août courant en Suisse, après leur victoire 6-3, 7-6, contre un tandem suisse, composé de Conny Perrin et Jenny Duerst.

Un exploit pour l'Algérienne de 23 ans et son équipière, car les deux Suissesses étaient classées tête de série N1 de ce tournoi, et grandes favorites . En demi-finale, Ibbou et Karamoko seront opposées à une paire nippones, composée d'Erina Hayashi et Kanako Morisaki, et là encore la victoire s'annonce difficile à obtenir, car les deux japonaises sont classées tête de série N3. En simple, l'Algérienne a eu moins de chance, puisque son aventure s'est arrêtée dès le deuxième tour, après sa défaite contre la jeune suissesse Fiona Ganz, sur le score de 6-3, 6-4.

Dotée d'un prize-money de 25.000 USD, la compétition qui se déroule sur terre battue a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées chez la WTA, notamment la Suissesse Conny Perrin (31 ans), qui occup e actuellement le 279e rang mondial. Il s'agit du premier tournoi pour l'ex-Championne d'Afrique junior, qui s'était blessée le 10 août courant à San Bartolomé de Tirajana (Espagne), alors qu'elle affrontait la Néerlandaise Arantxa Rus, au deuxième tour d'un tournoi professionnel à 60.000 USD.

Néanmoins, cette blessure n'était pas trop grave et Ibbou a pu reprendre l'entraînement quatre jours plus tard, au niveau du Canarias Tennis Club, dans le sud de l'Espagne.

Ayant reçu dans la foulée le feu vert du médecin pour reprendre la compétition, l'Algérienne a décidé de s'engager dans le Tournoi W25 Verbier, où elle espère réaliser un bon parcours, notamment, dans le Tableau Double.