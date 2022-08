Stopper la cigarette avant l’âge de 40 ans permettrait de rattraper les années d’espérance de vie qu’on croyait parties en fumée avec la cigarette, selon une étude anglaise.

Bonne nouvelle pour les fumeuses (désireuses d’arrêter) : les femmes qui arrêtent de fumer avant 40 ans diminuent de 90% le risque de mort prématurée lié au tabac. Un risque diminué de 97% si elles arrêtent avant 30 ans. La mauvaise nouvelle pour les fumeuses, c’est que le mythe des hommes qui meurent plus que les femmes des méfaits du tabac a vécu.

"Si les femmes fument comme les hommes, elles meurent autant que les hommes, explique Richard Peto, professeur de statistiques médicales et d'épidémiologie à l’Université d’Oxford et co-auteur de l’étude. Mais peu importe le sexe, les fumeurs qui arrêtent de fumer avant d’atteindre l’âge moyen pourront gagner dix ans de plus d’espérance de vie". L’étude, publiée dans The Lancet, adresse un message positif aux fumeurs en leur disant qu’il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer.

Il rejoint les conclusions d’une précédente étude également publiée dans The Lancet qui indiquait que les femmes qui arrêtent de fumer avant 40 ans gagnent 9 ans de vie. Les chercheurs ont analysé les données de 1.3 millions de femmes britanniques entre l’âge de 50 et 65 ans, entre 1996 et 2001. Les femmes ont été interrogées sur leur mode de vie, leurs informations médicales et sociales.