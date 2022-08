Les participants à une rencontre organisée mercredi à Alger à l'occasion du 64e anniversaire des actions d'éclat menées par les fidayine sur le sol français ont mis en avant le grand rôle joué par l'immigration algérienne dans la Révolution par l'ouverture d'un second front armé sur le territoire du colonisateur à travers des attentats ciblant des objectifs stratégiques.

Pour le conférencier Mohamed Lahcen Zeghidi, cette rencontre, organisée par l'association Machaâl Echahid au Forum d'El-Moudjahid, "permet de braquer les projecteurs sur le rôle joué par l'immigration algérienne dans la Révolution de libération en portant la lutte armée sur le territoire français et en faisant retentir l'écho de la Révolution à l'international".

Les actions d'éclat menées sur le sol français par les commandos de la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN), le 25 août 1958, ont montré au colonisateur que "porter la lutte armée sur le sol français était une réalité à admettre", a soutenu Mohamed Lahcen Zeghidi .

Et de pr éciser que ces actions armées, qui se sont poursuivies jusqu'au 8 septembre 1958, ont ciblé plus de 200 objectifs économiques et militaires, épargnant les civils, les enfants, les femmes et les vieillards, expliquant que "toutes les actions des commandos visaient à frapper les symboles de la France coloniale et à défendre la Révolution de libération".

Dans leurs interventions, des moudjahidine membres de la Fédération de France du FLN ont évoqué les principales opérations menées par des fidayine sur le sol français pour faire retentir l'écho de la Révolution et porter la voix du peuple algérien dans l'opinion publique française et internationale. Les participants ont rappelé les manifestations pacifiques organisées le 17 octobre 1961 en France et qui ont été réprimées dans le sang par le colonisateur.

Les aides financières et les dons collectés par les immigrés algériens en France au profit du Gouvernement provisoire ont également été évoqués. Les participants ont, par ailleurs, appelé les membres de la communauté algérienne à l'étranger à continuer à se tenir aux côtés de l'Algérie dans les moments difficiles, à partager ses joies et à contribuer à la construction de la nouvelle Algérie.