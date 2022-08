Le coup d'envoi de la première édition d'un festival interactif dédié à la jeunesse, aux arts et à l'innovation, "Un jeune, une idée" a été lancée jeudi soir à Agouni Foufou, dans la commune de Ouacifs au Sud de Tizi-Ouzou.

L'ouverture de cette manifestation qui s'étalera sur 3 jours s'est faite à travers un carnaval de rue organisé par l'association théâtrale "El Ghendja" de Sidi Bel Abbès.

L'objectif de ce rendez-vous est "d'offrir, pendant ces 3 jours, un espace pour les capacités créatrices et innovatrices des jeunes et les familiariser avec l'art" ont souligné les organisateurs. C'est aussi, a-t-on indiqué, "un trait d'union entre le présent et le passé" à travers l'hommage qui sera rendu aux 110 martyrs du village pendant la guerre de libération nationale.

Des plaques nominatives, commémoratives, seront réalisées, à cet effet, à chacune des places du village où 43 d'entre eux sont tombés au champs d'honneur et d'autres enterrés.

Au programme de ce rendez-vous, un ensemble d’activités interactives qui se dérouleront toutes à travers les artères et placettes du village sous forme de Qaada. "Le choix de cet te forme, sans sonorisation, est dicté par le souci d'offrir davantage de socialisation" explique Mohamed Kebci de l'association organisatrice, Tanekra.

Des cycles de formation en diverses expressions artistiques (théâtre, photographie, danse, dessin) seront dispensés par des spécialistes dans les activités artistiques (théâtre, chansons, poésies et autres) en soirée. Des travaux d’embellissement du village, sous forme de fresques murales, installation de plaques nominatives de lieux-dits du village sont également prévus. Il est, également, question, de visites guidées qui seront effectuées à travers divers sites et endroits du village et de la région qui recèle d'énormes potentialités touristiques.