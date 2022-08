Des rencontres bilatérales ont eu lieu, jeudi soir au siège de la présidence de la République, entre plusieurs ministres algériens et leurs homologues français, en marge de la visite officielle du Président français, Emmanuel Macron, en Algérie.

Ces rencontres ont concerné le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, avec son homologue Catherine Colona, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, avec son homologue Gérard Darmanin.

Les rencontres ont concerné également le ministre des Finances, Ibrahim Djamel Kessali, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre de l'Industrie, Ahmed Zerghdar, avec le ministre des Finances et de l'Economie, Bruno le Maire, en présence du Président-directeur général de Sonatrach, Tewfik Hakkar. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, s'est entretenu, quand à lui, avec son homologue Emilie Castra et la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, avec son homologue Ryma Abdelmalek.

Auparavant, le Président de la Répu blique a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue français, qui s'est élargi, par la suite aux membres des délégations des deux pays.