Le président français, M. Emmanuel Macron, en visite officielle en Algérie, a souligné l'opportunité pour les deux pays de coopérer dans plusieurs secteurs, notamment économique, culturel et scientifique.

"Nous voulons avancer sur notre industrie, notre recherche, nos hydrocarbures et nos métaux rares et sur des sujets d'innovation, sur lesquels nous souhaitons aller plus vite et plus fort", a indiqué M. Macron dans une déclaration de presse commune avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'issue de leurs entretiens.

Il a également insisté sur deux secteurs de coopération entre les deux pays, à savoir le numérique et la création cinématographique, où "beaucoup de binationaux ont ces talents".

Dans ce cadre, M. Macron a affirmé la volonté de son pays de développer avec l'Algérie un projet de création d'un incubateur de startups, en impliquant "des soutiens du secteur privé connectés avec d'autres incubateurs". Ce nouveau partenari t, ajoute le chef d'Etat français, doit aussi intégrer des projets de coopération dans les domaines universitaires et scientifiques.

Il a également évoqué une coopération future entre l'Institut Pasteur d'Algérie et le Centre français de recherche scientifique (CNRS) qu'il a qualifiée d'"essentielle face aux défis de demain" que ce soit dans le domaine des pandémies ou celui du défi climatique.

"Bâtir l'avenir, c'est décider de regarder ensemble nos défis et de tout faire pour apporter ensemble des réponses pour que nous aidions la jeunesse algérienne et la jeunesse française à réussir", a-t-il souligné.

Concernant les questions de la mobilité et de la circulation des personnes, le président Macron a indiqué que des décisions "ont été prises" dans ce sens.

"Nous allons travailler ensemble pour pouvoir traiter des sujets, plus sensibles de sécurité, mais qui ne peuvent pas empêcher de développer des ponts de mobilité choisie pour nos artistes, sportifs, entrepreneurs, universitaires, scientifiques, associatifs et responsables politiques, permettant de bâtir davantage des projets communs dans la région de la Méditerranée", a-t-il poursuivi.

Au sujet du passé mémoriel commun aux deux pays, le président français a indiqué: "Je crois pouvoir dire que le travail que nous conduisons depuis cinq ans en France, mais aussi le dialogue permanent que nous avons eu l'un et l'autre, me confortent dans l'idée que nous vivons un moment unique qui, je l'espère, va nous permettre de faire face à ce passé et de faire que celui-ci soit un commun et non pas quelque chose qui nous empêche d'avancer".

Il a précisé dans ce sens que "d'ici la fin de cette visite, sera finalisée l'écriture exacte de ce qui a été acté", tout en annonçant "le mandatement" par les deux parties d'une commission mixte d'historiens chargés d'ouvrir les archives liées à la colonisation française, sans tabou et avec une volonté libre d'accès".

Tout en félicitant, par ailleurs, l'Algérie pour le succès des récents Jeux méditerranées à Oran, le président français a indiqué que "le sport, qui est une passion commune, est également au cœur des partenariats", assurant de la volonté de la partie française de "nouer une nouvelle coopération avec de jeunes sportifs" qu'il aura à rencontrer durant sa visite à Oran.

Abordant le contexte régional et international, M. Macron a déploré les "nombreux conflits et crises" qui secouent le monde et a tenu à saluer "l'implication" du président Tebboune pour le respect et le suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, tout en renouvelant son intention de "renforcer la coopération" pour la lutte contre le terrorisme.

Le président français avait entamé sa déclaration de presse en présentant au président Tebboune ses condoléances à la suite des incendies ayant frappé des wilayas de l'Est du pays.