Un point de vente du groupe "Getex" de production et de fabrication de textile et cuirs a été ouvert, mercredi, dans la ville de Sidi Bel-Abbès, en présence du directeur général du groupe Tewfik Berkani.

Supervisant la cérémonie d'ouverture, le même responsable a expliqué que ce point s'ajoute aux 28 locaux commerciaux de "Getex", où sont exposés les produits de 40 usines relevant du même groupe public. M. Berkani a souligné que le secteur du textile et du cuir a développé une stratégie spécifique visant à relancer le secteur à travers la mise en œuvre du plan de développement "qui vise à renforcer la capacité de production et de commercialisation du groupe pour permettre au produit algérien d'avoir une forte présence sur le marché local et même étranger".

Il a souligné qu’atteindre cet objectif nécessitait certaines conditions telles que la formation, le développement et l'innovation pour parvenir à un produit de qualité, ajoutant que ce processus se déroule en parallèle avec l'activité de la filiale de distribution et de commercialisation.

Le premier responsable du groupe public a révé lé que son administration a pu reconfigurer 28 locaux commerciaux sur les 45 affiliés au groupe au niveau national afin de commercialiser ses produits, annonçant également que 28 autres points de vente seront ouverts, prochainement afin commercialiser les produits et se rapprocher du consommateur.