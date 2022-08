Une quantité de 1,31 million de quintaux de céréales a été collectée dans la wilaya de Constantine au titre de la campagne moisson-battage de la saison agricole 2021-2022, qui se poursuivra jusqu'au mois de septembre prochain, a déclaré jeudi le directeur des Services agricoles (DSA), Yacine Ghediri.

Le responsable, a indiqué, à l'APS, qu'une légère baisse des céréales engrangées a été enregistrée dans la wilaya par rapport à la même période de l'année dernière (2020-2021) marquée par la collecte de 1,6 million de quintaux, précisant que cette baisse est due à la sécheresse enregistrée dans plusieurs régions de l'est du pays, à l'instar de la wilaya de Constantine.

En dépit de la réduction enregistrée en matière de collecte de céréales (1,144 million quintaux) due aux intempéries qui ont frappé 5 communes de la wilaya, le résultat obtenu est jugé "acceptable", a-t-il estimé, soulignant que le suivi de l'itinéraire technique par les agriculteurs, qui ont été encadrés par des spécialistes en vue de la gestion de cette situation, a contribué à la production et à la collecte de cette quantité de céréales.

M. Ghediri a détaillé que plus de 775.000 quintaux de blé dur, 228.000 quintaux de blé tendre, en plus de 27.000 quintaux d'orge qui a enregistré un "saut quantitatif " dans la wilaya ayant conduit à une autosuffisance par rapport à la saison précédente (6700 quintaux engrangés), ont été collectés, en plus d'une production d'avoine de 1.024 quintaux.

Selon les services agricoles de la wilaya de Constantine, 984 agriculteurs ont été victimes de la sécheresse sur une superficie totale dépassant 123.000 hectares répartis entre 5 communes, à savoir Ibn Ziad, Messaoud Boudjeriou, El Khroub, Ain Smara et Ouled Rahmoune.

M. Ghediri a ajouté que 129 agriculteurs, détenant une surface globale estimée à 2.120 hectares, ont été touchés à 100% en terme de rendement de production par la sécheresse.

Il a affirmé que toutes les mesures administratives nécessaires ont été prises en coordination avec le ministère de tutelle et la Banque de l'agriculture et du développement rural pour reporter le recouvrement des dettes dues au crédit "R'fig" à la prochaine campagne agricole (2022-2023).

Le guichet unique de ce crédit destiné aux agriculteurs de la filière céréalière a été ouvert dans la wilaya de Constantine en juillet dernier, ce qui permettra de faciliter les démarches administratives, en prévision du lan cement de la campagne labours-semailles de la prochaine saison agricole, a-t-il fait savoir.