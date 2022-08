Les services de la Gendarmerie nationale ont démantelé un réseau à Alger exploitant des mineurs dans la vente de boissons alcoolisées sans autorisation, dans le cadre d'une opération qui a été soldée par l'arrestation de trois individus et la saisie de 2.400 unités de boissons alcoolisées, indique mercredi un communiqué de ce corps constitué.

S'inscrivant dans le cadre des efforts de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, et en application du plan sécuritaire mis en place à cette fin par le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Alger, l'opération en question a été déclenchée suite à l'exploitation d'informations vérifiées parvenues à la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Bouchaoui, faisant état de l'exploitation de mineurs dans la vente à domicile de boissons alcoolisées sans autorisation.

Après obtention d'un mandat de perquisition du Procureur de la République territorialement compétent, un dispositif de sécurité a été mis en place en collaboration avec les sections de sécurité et d'intervention de Mehalma et de Bouchaoui, ainsi que la section de recherche relevant du même corps. Le plan a permis la détection de certaines personnes exploitées par le principal mis en cause pour la vente des boissons alcoolisées, puis l'arrestation de trois (3) individus impliqués dans l'affaire et la saisie d'une importante quantité de boissons alcoolisées (2.400 unités), a-t-on précisé.