Bloquer la migration des cellules cancéreuses vers la circulation sanguine et lymphatique pourrait constituer un traitement efficace contre le lymphome. Le lymphome , ou cancer des lymphocytes (un type de globules blancs), prend naissance dans la rate, les ganglions et la moelle osseuse . La maladie se propage rapidement quand les cellules cancéreuses se déplacent, via le sang puis la lymphe, vers d'autres organes.

Des chercheurs de l'Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en Suisse, ont trouvé un moyen de bloquer cette propagation. Ils ont mis au point un anticorps, appelé H225, capable d'empêcher la migration des cellules cancéreuses et donc l'avancée de la maladie. Ils présentent leurs travaux le Journal of Leukocyte Biology .

Piéger les cellules cancéreuses dans le sang

L'étape clé du développement du lymphome est le passage des cellules tumorales hors des vaisseaux sanguins, vers le système lymphatique . "Comme elles ne peuvent pas survivre très longtemps dans le sang, ces cellules malignes doivent impérativement trouver refuge dans un milieu plus accueillant - les organes du système lymphatique - où elles pourront proliférer. C'est à ce talon d'Achille que nous avons décidé de nous attaquer ; l'objectif étant de trouver le moyen de les piéger dans le sang pour bloquer leur action néfaste», explique Thomas Matthes, professeur à la Faculté de médecine de l'UNIGE, médecin aux HUG, co-auteur de ces travaux, dans un communiqué de l'UNIGE.

L'anticorps capable d'immobiliser les cellules tumorales constitue un véritable espoir de traitement du lymphome. Chez les souris utilisées pour ces recherches, l'anticorps H225 a en effet permis de diminuer de moitié le passage des cellules cancéreuses dans le système lymphatique et de limiter considérablement la prolifération des lymphocytes cancéreux. Les chercheurs poursuivent leurs travaux dans l'optique de mettre au point chez l'homme un traitement d'immunothérapie basé sur cet anticorps.