Les tumeurs se nourriraient de gras lorsqu'elles grandissent. Empêcher qu'elles consomment des lipides permettrait de les faire reculer et donc de soigner les cancers, selon des oncologues belges.

Les cellules cancéreuses ont aussi un talon d'Achille. C'est ce qu'affirment des chercheurs en oncologie de l'université catholique de Louvain (UCL), en Belgique. Selon eux, plus une tumeur grandit, plus elle devient dépendante des lipides comme source d'énergie. En lui coupant l'accès à ces graisses, les chercheurs espèrent la faire régresser. Ils publient leur recherche dans la revue Cell Metabolism .

Les tumeurs se nourrissent de lipides quand elles grandissent

Depuis quatre ans, ce groupe de chercheurs étudie le régime des cellules cancéreuses. Les scientifiques savaient déjà que les tumeurs étaient friandes de sucres , mais leur dernière découverte montre qu'elles changent de source d'énergie en fonction de leur environnement, notamment si ce dernier devient acide.

Or plus une tumeur grandit, plus elle s'acidifie. Ils ont donc placé des cellules tumorales in vitro dans un environnement acide et ont observé qu'elles y prélevaient des lipides pour croître et se multiplier.

Bloquer l'accès aux lipides pour guérir le cancer ?

Les chercheurs ont aussi observé une originalité propre aux cellules cancéreuses : elles seraient capables de fabriquer elles-mêmes des lipides pour les consommer. "Cette anomalie métabolique contribue largement à la croissance débridée des cellules cancéreuses" souligne l' UCL dans un communiqué .

En bloquant l'utilisation des lipides par les cellules cancéreuses, il serait alors possible de ralentir voire de stopper l'expansion des tumeurs. Reste à mettre au point des traitements capables d'empêcher les cellules cancéreuses de capturer ou de fabriquer des lipides. Les chercheurs annoncent avoir déjà commencé à tester, avec succès, de tels composés sur des souris. En juin dernier, des chercheurs américains et suédois montraient par ailleurs que la graisse autour d'une tumeur favorisait l'expansion et l'invasion des cellules cancéreuses, mettant en cause l'obésité dans les risques de cancers agressifs .