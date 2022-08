Le lymphome anaplasique à grandes cellules se développe avec des prothèses mammaires. 29 cas ont été enregistrés en France. Le port d'implants mammaires favorise la survenue d'un lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC), selon les dernières publications de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) . La marque Allergan mise en cause.

La marque d'implant Allergan mise sur la sellette

« Sur les 29 cas diagnostiqués à ce jour en France les implants mammaires texturés de la marque américaine Allergan sont actuellement surreprésentés. Cette surreprésentation numérique est également constatée dans les cas de LAGC rapportés dans le monde », rappelle l'Agence.

Comprendre pourquoi les implants mammaires provoquent des lymphomes

En mars 2015, des experts de l'Institut National du Cancer (Inca) ont établi qu'il existe un lien entre l'apparition du lymphome anaplasique à grandes cellules et le port d'un implant mammaire. Depuis, un comité scientifique spécialisé temporaire composé d'experts en hématologie, chirurgie plastique, immunologie, biocompatibilité, toxicologie et tribologie mène des investigations pour comprendre et expliquer ce lien.

Les signes cliniques qui doivent alerter les femmes

Les femmes qui portent des implants mammaires devraient être suivies régulièrement par un médecin. Mais, l'Agence rappelle qu'il existe des signes cliniques à surveiller et dès leur apparition, il est impératif de consulter. « En cas d'épanchement abondant, d'augmentation de volume, de douleur, d'inflammation, de masse, d'ulcération (lésion de la peau) au niveau du sein, il faut consulter un médecin. Toute autre anomalie évoquant une complication liée à l'implant nécessite une consultation.

Il est recommandé de pratiquer une échographie. Si cet examen n'est pas suffisant, une IRM est préconisée en deuxième intention». Mais, selon l'Institut national du cancer (l'Inca), «le risque de développer ce type de lymphome est extrêmement faible et dans la majorité des cas, celui-ci est "de bon pronostic". En cause, un processus inflammatoire qui mettrait des années à dégénérer en cancer, ce qui laisserait une marge au dépistage».