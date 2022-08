Les services de la Protection civile ont indiqué, mercredi, que tous incendies liés aux feux de forêts ont été éteints, alors que les moyens aériens et terrestres du dispositif de lutte restent mobilisés pour intervenir en cas de nécessité.

La même source précise que le bilan établi mercredi à 10 heures fait ressortir qu'"aucun incendie n'est en cours" et que "tous les moyens aériens et terrestre du dispositif de lutte contre les incendies de forêts et récoltes sont mobilisés pour intervenir en cas de nécessité".

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 58 incendies du couvert végétal à travers les wilayas de Tizi Ouzou, Sétif, Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Tipaza, Guelma, Chlef, Bejaïa, Alger, M'sila, Bordj Bou Arreridj, Tissemsilt, Mila et Aïn Defla, ayant causé des pertes estimées à 40 hectares de forêts, un (1) hectare de maquis, six (6) hectares de broussailles, 1.721 bottes de foin et 924 arbres fruitiers.