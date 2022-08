Le parcours de course de Boughar, wilaya de Médéa (1ère Région militaire), a vu dans sa dernière journée de compétition, le déroulement de l’épreuve "course de poursuite en groupes avec passage du parcours du combattant et tir avec armes légères et lance-roquettes" et ce, dans le cadre des compétitions du Concours militaire international (Section aéroportée 2022) qu'abrite l'Algérie du 15 au 27 août, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Le parcours de course de Boughar, wilaya de Médéa en 1ère Région militaire, a vu dans sa dernière journée de compétition, le déroulement de l’épreuve (course de poursuite en groupes avec passage du parcours du combattant et tir avec armes légères et lance-roquettes) sur une distance de 15 kilomètres".

"Cette épreuve a connu la participation de 15 pays, avec trois (03) groupes pour chaque pays.

La course a été marquée par une rude concurrence entre les athlètes qui ont fourni un grand effort physique et moral afin de franchir la ligne finale en un temps record et obtenir d'honorables résultats", précise la même source.