La wilaya de Tindouf abritera, du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023, la première édition du Championnat du Sahel de la course de méharis, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Ce rendez-vous, verra la participation des méharistes représentant le Sahara Occidental, la Mauritanie, la Libye, le Niger, la Tunisie, le Mali ainsi que l'Algérie pays hôte de la compétition, a précisé à l’APS le président du Comité arabe de courses de méharis, Abdallah Bouam.

Il a ajouté que la ligue de wilaya de courses de méharis, a entamé les préparatifs pour organiser ce championnat, et ce après deux années de retard pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19.

Il a fait savoir aussi que l'organisation de cette manifestation a été retenue, juste après l'annonce officielle de la création de la ligue de wilaya de courses de méharis à Tindouf et l’élection de l’Algérie à la tête du Comité arabe de courses traditionnelles de méharis, affilié à la Fédération Arabe du patrimoine et des sports traditionnels basé au Liban.

Cette manifestation qui englobe, en parallèle, de nombreuses activités culturelles et artistiques, sera aussi l’occasion de valoriser et de faire connaître le patrimoine culturel que recèle cette wilaya de l’extrême Sud-ouest du pays, a-t-il poursuivi.

Elle vise également à contribuer à la promotion et la sauvegarde des jeux et sports traditionnels et à ancrer cette discipline susceptible de jouer son rôle dans le développement de l’activité touristique, chez les différentes tranches d'âges, selon le comité organisateur de l'événement.