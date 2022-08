Le Conseil consultatif du Mouvement El-Bina a approuvé la composition du comité de préparation du 2e congrès prévu le premier trimestre de 2023, a indiqué mardi un communiqué du parti.

L'ordre du jour du Conseil national consultatif du mouvement El-Bina, réuni en session ordinaire aux Pins maritimes (Alger), a porté sur "l'examen de la situation politique, économique et sociale au niveau national et aux développements aux plans régional et international, le bilan du mouvement au cours du premier semestre au titre du Programme annuel 2022, les conclusions de l'évaluation nationale du parcours du mouvement et la formation du comité de préparation du 2e congrès du mouvement".

Après l'approbation du comité de préparation du congrès, prévu le premier trimestre de 2023, le Conseil national consultatif a appelé, dans ses recommandations finales, l'ensemble des composantes du mouvement à "faire en sorte que le 2e congrès soit un nouveau départ permettant au mouvement de contribuer à la construction nationale dans toutes ses dimensions".

Le Conseil consultatif a saisi l'occasion pour saluer "l'élan de solidarité et les efforts officiels et populaires dans la lutte contre les feux et leurs répercussions dans certaines wilayas de l'est du pays".

Par ailleurs, le Conseil a souligné "la nécessité d'accorder un intérêt particulier aux mutations survenues sur les plans international et régional et à leurs répercussions sur le pays, ce qui interpelle les Algériens à raffermir les rangs nationaux, protéger le tissu social et renforcer le front interne".

Il a en outre mis en garde contre "les provocations régionales ciblant l'Algérie", appelant à "une plus grande mobilisation des composantes et des forces vives du pays et à l'unification des efforts des institutions étatiques et des différentes élites nationales pour la défense de nos intérêts et de notre souveraineté".

Le Conseil a appelé à faire preuve de prudence devant "les tentatives visant à entraîner la région dans des guerres par procuration et à déstabiliser l'Algérie et ses élites en raison, notamment, de leurs positions en faveur de la cause palestinienne et du peuple sahraoui".

Enfin, le mouvement El-Bina a salué "l'esprit de réconciliation et de rassemblement", ainsi que la tendance à "diversifier les partenariats politiques et économiques extérieurs du pays et à sortir de toute dépendance qui entraverait l'affranchissement de l'économie nationale".