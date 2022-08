Les incendies qui se sont déclarés les derniers jours à Guelma ont causé la destruction d’environ 4 km de lignes du réseau d’électricité et des coupures du courant électrique dans plusieurs communes, a-t-on appris mardi de la cellule de communication de la direction de la Sonelgaz-Distribuution à Guelma.

La vague des incendies notamment ceux signalés le 17 et le 18 août courant ont entrainé d’importants préjudices aux équipements et réseaux électriques existants dans les régions forestières et proches des foyers d’incendies, a précisé la même source à l’APS, affirmant que les plus grands dégâts ont concerné les câbles transporteurs d’énergie à travers 7 communes de la wilaya.

Les câbles électriques touchés par les incendies durant cette période sont répartis sur 2.000 mètres à la commune d’Ain Benbeida, 500 mètres à la commune Oued Cheham, 500 mètres à la commune Medjez Sefa et un même linéaire détruit à la commune de Dahouara en plus de 300 mètres linéaire de câbles détruits à la commune Mezline et 160 mètres à la commune Bouati Mahmoud et 150 mètres à la comm une Bouhenacha, selon la même source.

Comme mesure préventive, les services concernés ont dû couper le courant électrique dans plusieurs communes notamment celles touchées par les feux, a rappelé la même source précisant que dans la commune Bouhachana (35km au sud de Guelma) et en plus des dégâts causés sur les équipements électriques, les feux ont causé également l’endommagement du réseau de distribution public du gaz naturel approvisionnant la mechta El Gargar, nécessitant la mobilisation des équipes techniques de la Société qui sont intervenues rapidement pour réparer et protéger le réseau et garantir l’alimentation des habitants en gaz naturel.

Selon la même source, il a été procédé à la mobilisation de 16 équipes d’exploitation d’électricité et de gaz pour réparer l’électricité et relancer l’approvisionnement en gaz à travers les communes touchées par les feux de forêts.