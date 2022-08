L’ONA-zone d’Oran a mobilisé, à cet effet, ses équipes d'exploitation pour le curage des collecteurs, des avaloirs, des regards et les réceptacles afin d’extraire les déchets solides. "Les points noirs, vulnérables aux inondations, seront étroitement surveillés et considérés comme prioritaires lors des interventions", souligne-t-on de même source.

Un dispositif est, par ailleurs, mis en place pour gérer les intempéries, mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires pour intervenir, avec un planning des interventions en permanence, lors des annonces de bulletins météorologiques spéciaux, a-t-on ajouté.