Les travaux de réalisation d’une zone touristique dédiée aux activités de campement saharien seront lancés au cours du 4e trimestre 2022, période coïncidant avec le début de la saison du tourisme dans le Sahara, a-t-on appris auprès de la Direction locale du tourisme et de l'artisanat (DTA).

La réalisation de cette zone, retenue en novembre dernier, intervient en application des directives des autorités publiques visant à multiplier et à diversifier les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme, considéré comme étant l'un des piliers de l'économie nationale, a précisé le directeur du secteur, Djilali Chemani.

Le terrain destiné à accueillir ce projet, s’étale sur une superficie de 5.600 ha extensible, entre les communes de Nakhla et Douar El-Ma, au niveau de la localité Bir Bahdi, a-t-il fait savoir. Une dizaine d’agences de voyage ont déjà retiré le cahier des charges dont ses dispositions, établies par des spécialistes dans le domaine, déterminent les questions relatives à la régulation de l'activité touristique saharienne.

La future zone permettra aux propriétaires d'age nces de voyage concernées, de pratiquer de nombreuses activités liées à la promotion du tourisme saharien, y compris l’artisanat traditionnel, l’art culinaire et les activités sportives sur sable, a précisé M. Chemani. La future zone touristique contribuera également au développement économique, en offrant aux investisseurs plusieurs avantages et facilités relatifs, notamment, à l’exonération des droits, taxes, impositions ainsi que d’autres prélèvements fiscaux, a ajoute le directeur de wilaya du tourisme et de l'artisanat.

La réalisation de cet espace, qui figure parmi les principales exigences soulevées par les promoteurs de la wilaya d’El-Oued, est susceptible de booster l'industrie touristique et de promouvoir la destination El-Oued en améliorant les prestations touristiques, a estimé Djilali Chemani.