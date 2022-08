Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, a enjoint mardi à El-Bayadh les responsables à préparer une étude "complète et précise" permettant d'éradiquer le point noir et le problème d'interruptions de la circulation sur la route nationale 47 (RN 47) au niveau du versant "El-Guermi", à la sortie sud-est du chef-lieu de la wilaya.

Le ministre a appelé à prendre "toutes les mesures urgentes pour préparer une étude complète et précise afin de dégager des solutions appropriées" en prévision de l'inscription d’une opération pour traiter ce point.

Le versant El-Guermi est connu pour être difficile à traverser en raison des chutes de neige et lors des intempéries qui provoquent des torrents. Kamel Nasri a chargé la Direction de wilaya du secteur et l'instance de contrôle technique des travaux publics de réaliser l'étude géotechnique et de fournir les solutions disponibles qui tiennent compte des moyens de sécurisation et des mesures de sécurité routière sur ce talus conformément aux normes en vigueur.

Le ministre a souligné l'importance de la RN 47 qui traverse le territ oire de la wilaya d'El-Bayadh et qui est, a-t-il dit, la pierre angulaire de la dynamique économique dans cette région, en plus de son rôle dans la relance du tourisme dans les régions des Hauts plateaux et dans le sud du pays.

Plusieurs projets ont été réalisés pour réhabiliter les différents tronçons de cet important axe routier de la wilaya d'El-Bayadh et éliminer les points noirs qui le traversent afin de sécuriser le transport des personnes et des marchandises, mais aussi permettre à cette infrastructure de répondre aux besoins du trafic qui augmente en intensité, a-t-on indiqué.

Le programme de la deuxième journée de la visite de travail et d'inspection du ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, à la wilaya d'El-Bayadh comprend l’inspection des travaux de réhabilitation d'une partie de la route nationale 47 (N 47) entre la commune de Boualem (El-Bayadh) et Aflou dans la wilaya de Laghouat sur une distance de 30 km.