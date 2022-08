Constamment blessé la saison passée, Sergio Ramos semble en avoir enfin fini avec ses pépins physiques. La preuve : sur les quatre premiers matchs du Paris Saint-Germain cette saison, Christophe Galtier l'a titularisé à chaque fois.

Ce regain de forme et de confiance amènerait Ramos à croire en ses chances d'aller au Qatar, y disputer la Coupe du monde en novembre. Marca assurait ce mardi que le défenseur de 36 ans aux 180 sélections, mettrait toutes les chances de son côté pour faire son retour avec la Roja, lui qui n'a plus porté le maillot espagnol depuis mars 2021.Il faudra pour cela réussir à déloger Aymeric Lapuerta et consorts.