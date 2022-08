Au moins 186 cas de piqûres de scorpion ont été enregistrés depuis le début de l’année en cours à travers la wilaya d’El-Meghaïer, sans faire de décès, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

La plupart des cas ont été signalés dans les communes d’El-Morara (54 cas), Sidi-Amrane (35) et Djamaâ (32), a affirmé à l’APS, le directeur du secteur, Ahmed Snati, signalant que les piqûres de scorpion sont considérées toujours comme "une menace sérieuse" à la santé publique dans wilaya, bien qu'aucun décès n'ait été enregistré.

Le même responsable a fait savoir aussi que toutes les structures de santé de la wilaya ont bénéficié de quantités suffisantes sérum anti-venin, tout en mobilisant les moyens nécessaires afin d’assurer une bonne prise en charge médicale au profit des victimes de piqûres de scorpion.

La DSP poursuit ses actions de communication pour sensibiliser les citoyens sur les mesures de prévention à prendre en cas de piqûre, et à être vigilants pour se protéger contre l'envenimation scorpionique. Elle a appelé, dans le même sillage, les associations locales à intensifier leurs efforts pour organiser des campagnes de collecte de scorpions et de ramassage de déchets (domestiques et inertes) qui représentent souvent des foyers de prolifération des scorpions, en plus de l'extension de l'éclairage dans les quartiers.