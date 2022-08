Stopper la cigarette est un bon moyen d'écarter le risque d'avoir un AVC hémorragique, la forme la plus grave d'accident vasculaire cérébral.

Alors que le tabac est à l'origine de 12 % des accidents vasculaires cérébraux (AVC) , une nouvelle étude de chercheurs de l'université d'Helsinki en Finlande démontre que stopper la cigarette permet de baisser le risque d'avoir un AVC. Les scientifiques parlent précisément de la forme d'AVC la plus grave, à savoir l'hémorragie méningée. Celle-ci, également appelée AVC hémorragique , constitue la deuxième forme d'AVC avec l'AVC ischémique.

L'AVC hémorragique se caractérise par l'irruption massive de sang dans les méninges et fait suite à une r upture d'anévrisme d'une artère dans le cerveau. L'hémorragie méningée est moins fréquente (20 % des cas) que l'AVC ischémique, lié à l'obstruction d'une artère du cerveau par un caillot, mais elle peut être mortelle.

Moins de tabac, moins d'AVC hémorragique chez les Finlandais

L'expérience, détaillée dans la revue Neurology , prouve que l'arrêt du tabac a des effets immédiats sur la diminution du risque d'AVC hémorragique.

Les chercheurs sont partis du constat que la prévalence d'hémorragie méningée avait diminué dans la population finlandaise entre 1998 et 2012. Le nombre de cas a baissé de 45% chez les femmes, et de 38% chez les hommes âgés de moins de 50 ans. Et même chez les plus de 50 ans, la tendance dégressive s'est vérifiée (-26% pour les femmes, -16% pour les hommes).

L'explication, les chercheurs l'ont rapidement trouvée : ils ont vu que cette baisse d'AVC hémorragique coïncidait avec la diminution du tabac chez les Finlandais sur la même période. Chez les 15-64 ans, la consommation de tabac s'est en effet infléchie de 30%.

Une étude qui pourrait fournir une raison supplémentaire à ceux qui souhaitent arrêter de fumer à la rentrée .