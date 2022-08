Le parcours de course de Boughar, dans wilaya de Médéa en 1ère Région Militaire, a abrité, lundi, l’épreuve du "Parcours d’engins de combat et tirs avec armes de bord", et ce dans le cadre des épreuves du Concours Militaire International "Section Aéroportée-2022", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans la continuité des compétitions du Concours Militaire International +Section Aéroportée-2022+, le parcours de course de Boughar, dans wilaya de Médéa en 1ère Région Militaire, a abrité ce lundi 22 août 2022, l’épreuve du +Parcours d’engins de combat et tirs avec armes de bord+", précise la même source.

Cette épreuve a vu la participation de cinq (05) pays, à savoir: l’Algérie, la Chine, la Biélorussie, l’Ouzbékistan et le Venezuela, où chaque équipe participe avec trois (03) engins sur une distance de 3220 mètres parsemée d’obstacles avec tirs par armes de bord.

"Le classement des équipes se fait sur la base du temps nécessaire aux trois engins pour parfaire le parcours ainsi que la précision des tirs", conclut le communiqué du MDN.