Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présidé l'installation de la commission sectorielle nationale et opérationnelle chargée de l'indemnisation des agriculteurs touchés par les feux de forêt qui ont causé des pertes matérielles considérables dans certains wilayas du pays, indique un communiqué du ministère.

L'installation s'est déroulée lundi lors d'une réunion de coordination présidée par M. Henni, en présence de cadres du ministère et des présidents directeurs généraux des entreprises économiques publiques sous tutelle.

La commission aura à coordonner avec la commission nationale d'indemnisation installée au niveau du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, précise la même source.

Le directeur général des forêts (DGF) présidera cette commission sectorielle qui entamera son travail sur le terrain, dès mercredi 24 août, par des déplacements aux wilayas concernées, a ajouté le ministère dans son document, relevant que la commission in stallée est composée de représentants du ministère et des présidents directeurs généraux des entreprises économiques publiques sous tutelle.

A cette occasion, le ministre a donné des instructions à l'effet "d'accélérer l'opération de recensement des sinistrés au niveau des wilayas concernées", et ce, afin de "permettre à la commission sectorielle opérationnelle de suivre les opérations d'indemnisation dans les meilleurs conditions et les plus brefs délais", précise la même la source.

Soulignant que le secteur "dispose de tous les moyens pour répondre aux besoins des sinistrés", M. Henni a saisi cette occasion pour s'incliner devant la mémoire des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Il a remercié, par la même, les gardes forestiers, les agents de la Protection civile, les éléments de l'Armée nationale et des corps de sécurité ainsi que la société civile, pour leur contribution et les efforts consentis lors des opérations de sauvetage des vies, de protection des biens et d'extinction des feux.