Plus de 240 tonnes de divers produits de première nécessité ont été envoyés lundi à partir de Tizi-Ouzou aux wilayas de l’Est du pays touchées par les incendies.

Le coup d’envoi de la caravane de solidarité, constituée de 11 camions, a été donné, à partir du stade 1er novembre, par le wali Djilali Doumi, en présence d’élus et de membres locaux de l’exécutif et de la commission de sécurité.

Divers organismes publics et privés, le mouvement associatif, des opérateurs économiques et des citoyens ont contribué à cette opération de solidarité initiée par les services de la wilaya.

La caravane transporte, notamment, des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, de la literie, des produits agricoles, a indiqué M. Doumi, qui a observé que "du fait que la wilaya de Tizi-Ouzou a vécu le même drame l’été dernier, nous avons pu cerner les principaux besoins des sinistrés".

Outre ces produits, neuf psychologues et 70 paramédicaux mobilisés par le CHU Nedir-Mohamed, les Directions de la santé et de la population (DSP) et de l’action sociale et de la solidarité (DA SS), le comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien et un établissement privé, accompagne la caravane.

"Ces soignants vont appuyer leurs confrères des wilayas affectées par les incendies pour la prise en charge des brûlés", a souligné le wali qui a salué la mobilisation des habitants de Tizi-Ouzou qui se sont empressés, juste après le drame, pour prêter main forte à leurs frères des wilayas dans l'Est du pays.

Cet élan de solidarité, a-t-il dit, "est un message fort d’un peuple uni, solidaire et soudé", ajoutant que par cette action, laquelle sera suivie par d’autres similaires, "Tizi-Ouzou transmet un message d’amour, de fraternité et de cohésion".

Ayant vécu le même drame, l’été dernier, les habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou n’ont pas hésité à se mobiliser pour soutenir les wilayas du pays sinistrées.

Plusieurs opérations de collecte sont, en effet, organisées à travers de nombreux villages, dont des villages ravagés par les feux meurtriers d'août 2021, à l'exemple des villages d'Ath Yenni, de Fréha et d'Azazga, Larbaa n'Ath Irathen et de cités de la commune de Tizi-Ouzou, selon les encadreurs des opérations d'entraide (comités de villages et associations).

"Nous saisissons l’ampleur du drame et de la détresse des sinistrés des wilayas dans l’Est ayant vécu la même épreuve douloureuse (que nous) l’été dernier", a observé un donateur, rencontré au niveau du stade "1er novembre".

Un avis partagé, d'ailleurs, par de nombreux participants aux opérations de solidarité.

Des citoyens et des représentants de comités de villages, contactés par l’APS, ont souligné que "lorsque Tizi-Ouzou était touchée par les incendies de 2021, des bienfaiteurs et des bénévoles des 58 wilayas du pays ont volé au secours des sinistrés de notre région, il est de notre devoir d’être à leur côté aujourd’hui pour les aider à retrouver une vie normale".

La collecte de dons a été effectuée par certaines localités de la wilaya et des caravanes déjà envoyées vers les wilayas dans l’Est du pays, alors que d’autres sont en cours de préparation, a-t-on relevé.