Après plusieurs jours de spéculations autour d’un éventuel match amical entre l’Algérie et le Brésil pour la trêve FIFA du mois de septembre prochain, on apprend que finalement cette rencontre face à la Seleção a été reportée à l’année prochain. Mais par contre, on annonce que la sélection algérienne de football disputera un match face au Nigéria pour parer au report du match face au Brésil.

Mais, comment cela est-il intervenu ?

Explications :

La Fédération algérienne de football et son homologue brésilienne ont bien discuté de la programmation de ce match Algérie-Brésil. Mais, il se trouve que le Brésil devrait disputer un match officiel des qualifications au Mondial face à l’Argentine dans cette même période. Mais, ce choc des « sudaméricains » a été reporté par la fédéraiton argentine de football (AFA).

Initialement c’est soit la Guinée, soit le Ghana qui devait se déplacer pour disputer deux matchs face à l’Algérie en amical.

Mais, comme le Ghana avait programmé ce match face au Brésil, le nom de la sélection nigériane est sorti pour rencontrer l’Algérie et remplacer ainsi le Brésil.

Finalement donc Algérie-Brésil se disputerait l’année prochaine.

Il y a lieu de rappeler que la CAF a reporté les éliminatoires de la CAN 2023 à mars en programmant deux journées d’emblée à cette date. Mais, leur programmation a été fixée en juin 2023 (du 12 au 20 juin 2023), pour la première et en septembre (du 4 au 12 septembre 2023), pour la seconde fenêtre.

Pour le moment, il y a lieu de retenir, surtout, que la sélection algérienne disputera le mois prochains deux matchs amicaux à Oran.

C’est apparemment l’organisateur du match du mois d’octobre durant l’année 2000 en Autriche qui vient de faire cette proposition.

De plus, il y a lieu d’évoquer également, d’autres matchs qui devraient être aussi au programme des Verts durant l’année 2023 et il s’agit des matchs contre l’Italie et la Croatie.

Mais, mercredi dernier, le nouveau président de la fédération algérienne de football a annoncé que les deux matchs amicaux que doit livrer l'équipe nationale de football durant la prochaine trêve internationale prévue du 19 au 27 septembre, se joueront au Complexe olympique Hadefi-Miloud d'Oran.

"Les deux matchs programmés en septembre prochain se joueront à Oran. Concernant les adversaires, rien n'a été conclu pour le moment, en attendant de signer le contrat d'ici à dimanche ou lundi prochains. Je ne peux pas dévoiler plus de détails, jusqu'à ce que les choses s'officialisent", a affirmé à l'APS le premier responsable de la FAF.

Selon la presse nationale et internationale, plusieurs sélections ont été citées comme potentiels sparring-partners des champions d'Afrique 2019, à l'image de la Guinée et le Ghana.

Les deux dernières sorties des "Verts" remontent à juin dernier, dans le cadre des deux premières journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024, ndlr) en Côte d'Ivoire.

Lors du premier match, l'Algérie s'est imposée le 4 juin face à l'Ouganda (2-0) au stade du 5-juillet d'Alger, avant de l'emporter sur le même score quatre jours plus tard à Dar Es-Salam face à la Tanzanie, pour le compte de la 2e journée (Gr.F).

Les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi, disputeront un ou deux matchs amicaux en novembre prochain, soit à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre). La possibilité pour les Algériens de croiser le fer avec de grosses cylindrées en novembre est plus qu'envisageable, puisque les "Mondialistes" vont chercher pendant cette période à apporter les derniers réglages avant d'entamer le Mondial.

Pour rappel, les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2024, initialement prévues les 19 et 27 septembre, ont été reprogrammées pour les 20 et 28 mars 2023.