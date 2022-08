Le navire chinois de suivi spatial Yuanwang-3 a levé l'ancre depuis son port d'attache lundi pour des missions de surveillance, selon le quotidien China Science Daily.

Le vaisseau a été préparé pour de nouvelles missions, alors que les techniciens ont achevé la révision et les tests des équipements maritimes de suivi et de surveillance et mené des exercices.

En 2022, le Yuanwang-3 a voyagé pendant plus de 70 jours et mené trois missions, dont le suivi et la surveillance du lancement du vaisseau spatial habité Shenzhou-14.

Il est devenu également le premier vaisseau de la flotte chinoise Yuanwang à accomplir sa 100e mission.

Le Yuanwang-3 est un navire chinois de suivi spatial de deuxième génération. Il effectue des missions de suivi, de surveillance et de communication en mer pour les satellites, les vaisseaux spatiaux et les stations spatiales.

Il a effectué plus de 100 missions de suivi et de surveillance en mer, notamment pour les vaisseaux Shenzhou, les sondes lunaires Chang'e et les satellites BeiDou.