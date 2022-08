La campagne de nettoiement organisée lundi par la commune montagneuse de Chréa (Blida) a été marquée par une large participation des organisations de la société civile qui ont tenu à s’impliquer en force dans cette opération dans le but de protéger la réserve naturelle de Chréa du risque des incendies.

Cette campagne a, en effet, enregistré une forte participation d'associations environnementales, aux côtés d'établissements publics, à l’instar de Mitidja Hadaik, Nadhafa et Inara, le centre d'enfouissement technique et des directions de wilaya, en plus de bénévoles et d’éléments des Scouts musulmans algériens (SMA).

Parmi les participants, l'Association des randonneurs amateurs de Blida qui n'a de cesse, à chaque occasion, de contribuer à ce type de campagnes de nettoiement et d'initiatives de bénévolat pour la préservation de l'environnement, a indiqué à l’APS son président, Ahmed Chahmi.

"Il est de notre devoir de participer à cette campagne de nettoyage de la région de Chréa qui a toujours constitué un espace de détente et de villégiature pour nous", a-t-il soutenu.

La représentante de l'Union nationale de la société civile pour la promotion du citoyen, Fatima Zahra Khedaoui, a souligné, pour sa part, l'importance, voire l'impératif "ancrage d’une culture de protection de l'environnement chez les jeunes générations, d'où l'initiative de faire participer des enfants à cette opération".

Cette campagne, dont le coup d’envoi a été donné à 09h00 à partir du siège de la commune de Chréa, en présence de ses responsables, a permis, l'enlèvement, la mi-journée, de pas moins de sept (7) tonnes de déchets, entre bouteilles, sachets, gobelets en matière plastique, débris de verre et cartons et autres déchets générés par les visiteurs de cette région, selon les chiffres fournis sur place.

Le président d'APC de Chréa, Samir Smaâlia, a observé que les services de la commune de Chréa "assurent quotidiennement l'enlèvement de deux à trois tonnes de déchets ménagers", observant que cette commune "ne souffre pas d'un manque de moyens, mais est plutôt confrontée à un problème de prolifération d’ordures au sein de la forêt", nécessitant, selon lui, la "mobilisation d’une importante main d’œuvre pour leur collecte manuellement", a-t-il expliqué.

Cet édile a également déploré le " manque de civisme des visiteurs qui n'hésitent pas à jeter anarchiquement leurs ordures au lieu de les déposer dan s les endroits qui leur sont affectés, en dépit de la disponibilité de nombreux sacs pour le dépôt des déchets, au niveau des espaces publics, notamment ceux marqués par une forte affluence de citoyens", a-t-il souligné.

Il a fait cas, en outre, de l’installation cette année à titre expérimental, par ses services, de caisses en bois adaptés à la nature de la région, au niveau de quatre sites de la commune, dont Kerrache, Beni Ali et la cité des 18 logements, dans l’attente de la généralisation de cette opération, l'année prochaine, en cas de sa réussite.

Appels à des mesures dissuasives contre les personnes portant atteinte à l'environnement

Outre la sensibilisation du plus grand nombre de citoyens à l'importance de préserver la forêt de toute pollution, de nombreux participants à cette campagne de nettoiement ont appelé à la nécessité de la mise en œuvre "de mesures dissuasives " contre les contrevenants et les auteurs d’agressions sur l'environnement, afin de protéger la forêt du risque des incendies qui la guettent, particulièrement ces dernières années marquées par une hausse des températures.

Après avoir rappelé la multiplication des campagnes de sensibilisation et de volontariat, la situation, a-t-il déploré, "revient généralement à son point de départ, après quelques jours seulement".

Le représentant de l'Association des amis de Chréa a plaidé pour "l’application de mesures dissuasives contre les contrevenants et les personnes portant atteinte à l'environnement".

Mustapha Melhout, un bénévole de longue date de la ville de Blida, a déclaré, pour sa part, que sa participation à de nombreuses campagnes de nettoyage dans les montagnes de l'Atlas blidéen, de Chréa à Hamdania (Médéa), en passant par le ruisseau des singes à Chiffa, a confirmé, pour lui, " le désintérêt " de nombreux citoyens envers l'environnement.

Il a cité pour preuve les photos et vidéos "désolantes" qu'il poste sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens vu la gravité de la situation. M. Melhout a assuré, dans un entretien à l’APS, avoir fait le constat de l’allumage de nombreux barbecues au sein de la forêt, dont le dernier en date a été découvert dans la matinée, dans la forêt " El-Kahla", avant son signalement aux services des forêts et de la Gendarmerie nationale. "La dissuasion demeure l’unique solution face à de telles agissements pouvant causer des pertes importantes du couvert végétal, comme ce fut le cas récemment dans de nombreuses wilayas", a-t-il déploré.

Des représentants des directions de l'environnement et de la conservation des forêts ont saisi cette opportunité pour rappeler aux visiteurs de cette réserve naturelle " l’impératif de préserver cette forêt et de jeter les déchets dans les sites affectés à cet effet". Ils ont également rappelé les arrêtés interdisant le camping et d'allumer des barbecues dans les forêts, ainsi que l’interdiction d’une présence humaine, sur place, de 22h00 au lendemain 06h00, sauf autorisation des autorités concernées.

Depuis le début de la campagne de lutte contre les feux de forêts, en juin dernier, la conservation des forêts de Blida a recensé cinq foyers d’incendies ayant ravagé cinq hectares de couvert végétal, constitués, en majorité, de maquis, selon les chiffres fournis par cette direction, qui a lancé un appel à la prudence et à la vigilance pour un été sans incendies de forêts.