La Direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d’Oran organise un concours de mémorisation, de récitation (tajwid) du Saint Coran et du Hadith du prophète Mohammed (QSSSL) à l’occasion du Mawlid Ennabaoui, a-t-on appris auprès de cette administration.

Le concours du Saint Coran comprend cinq catégories : la première concerne les 60 "hizb", dans laquelle concourront des adultes et jeunes (moins de 15 ans), la seconde porte sur 45 "hizb" pour la catégorie des moins de 25 ans, la troisième comprend 30 "hizb" pour les candidats de moins de 20 ans et enfin la quatrième de 20 "hizb" ciblant les femmes de 50 ans et plus. La cinquième section du concours de mémorisation du Saint Coran qui porte sur 15 hizb ne concerne, quant à elle, que les concurrents de moins de 12 ans, a-t-on indiqué de même source.