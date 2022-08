Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, a mis l'accent, mardi depuis El Bayadh, sur l'importance majeure que revêtent les projets de modernisation et de réhabilitation des routes en cours de réalisation dans cette wilaya qui peut contribuer, de par sa position stratégique, à la promotion et l'accompagnement de l'investissement dans la région.

Le ministre qui achevait sa première journée de visite dans cette wilaya a rappelé les projets "importants" programmés au profit de cette région, citant notamment un tronçon de 24km dans le cadre du projet de dédoublement de la RN 6, outre la réception d'autres opérations devant doter la région d'une infrastructure favorisant l'investissement local. M. Nasri a insisté sur l'importance économique et stratégique des projets routiers en cours de réalisation dans la wilaya d'El Bayadh, particulièrement l'impact attendu en termes d'augmentation du rendement de l'investissement et la relance des échanges commerciaux entre les wilayas du nord-ouest et celles des Hauts-plateaux et du sud-ouest.

"Les enveloppes financières seront progressivement dégagées pour renfor cer les infrastructures dans cette région", a-t-il affirmé, annonçant le reclassement de certains axes routiers à El-Bayadh compte tenu de leur "importance pour cette wilaya et leur rôle dans la stimulation de l'investissement et du développement économique".

Par ailleurs, le ministre a mis l'accent sur l'impératif d'élaborer une étude pour la réhabilitation d'un tronçon de 35 km dégradé au niveau de la RN 107 reliant la commune de Brezina à la wilaya d'El Bayadh vers la région de Metlili comme première étape en prévision de l'inscription d'une opération de prise en charge de ce tronçon "dans les plus brefs délais"