Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de la commune de Zerizer, wilaya d’El-Tarf, ont interpellé deux individus suspectés d’avoir mis le feu volontairement à la forêt El-Moutkas relevant de cette collectivité locale, a-t-on indiqué lundi dans un communiqué du groupement de wilaya de la gendarmerie. Selon le communiqué, les deux individus, âgés de 40 et 70 ans, sont originaires de la wilaya d’El-Tarf.

Le document a indiqué qu’après le déclenchement d’un incendie dans cette forêt, le plan sécuritaire du commandement du groupement de wilaya de la gendarmerie en situation de crises a été mis en œuvre et grâce à la vigilance des éléments de la patrouille de la brigade de Zirezer et en un temps record, il a été procédé à l’interpellation des deux suspects à 1,5 km du lieu de départ de l’incendie.

Selon le communiqué, après une enquête approfondie de la brigade d’investigation, les deux suspects ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes qui ont placé le premier en détention préventive et ordonné de soumettre le second à une expertise psychiatrique au regard de sa condition sanitaire et psychologique.