Les services de la Protection civile de la wilaya de Tamanrasset ont organisé un exercice de simulation d’évacuation et de sauvetage d’une personne noyée dans un lac et ce dans le cadre de la prévention contre d'éventuelles noyades dans la région, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication de la Direction locale de ce corps constitué.

Effectuée au niveau du lac de Tangakli, à 25 km du chef-lieu de wilaya, cet exercice intervient en application du plan de la Protection civile relatif, notamment, à l’intervention et au sauvetage en cas de noyade, ainsi que la sensibilisation aux risques de baignade dans les plans d'eau durant la saison estivale, a-t-on souligné.

L'exercice simulant la noyade d’une personne dans un lac situé au niveau d’une zone difficile d'accès a mobilisé des éléments d’intervention et de sauvetage, en plus d’une équipe de plongeurs, a-t-on expliqué. La manœuvre vise à élever le degré de préparation des équipes d'intervention en cas de noyades, notamment après les inondations couvrant les oueds de la région, a-t-on indiqué à la Direction de la protection civile de la wilaya de Tamanrasset.

Elle a été l’occasion également de mettre en exergue les techniques de recherche de personnes disparues ou noyées et les premiers gestes de secours à faire, en plus de prodiguer des conseils au public présent, composé majoritairement de jeunes,sur le risque de baignade dans les réserves et les plans d'eau.

La Direction de la protection civile de Tamanrasset a enregistré, depuis le début de la saison estivale en cours, une intervention de sauvetage d'un individu noyé dans un lac, contre cinq autres interventions similaires, l’an dernier.