La résidence universitaire 2000 lits de Zemmouri El Bahri, est de Boumerdes, enregistre une affluence de plus en plus importante de jeunes estivants issus des quatre coins du pays séduits par l'initiative du Club Touring Voyages Algérie, première du genre au niveau national, visant la promotion du tourisme interne à travers l'implication des établissements universitaires, et ce, à des prix compétitifs.

Près de 400 réservations ont été ainsi enregistrées au niveau de la résidence universitaire 2000 lits de Zemmouri El Bahri depuis le début du mois d'août en cours.

"La demande au début de l'initiative était timide, avant d'augmenter crescendo grâce la médiatisation de l'opération ce qui a entraîné une hausse des réservations devenues quasi quotidiennes et provenant de toutes les wilayas du pays", a indiqué à l'APS le représentant du Club Touring Voyages Algérie, chargé de l'organisation, en collaboration avec l'Office national du tourisme (ONT), Tahraoui Noureddine. Il a expliqué que la durée des réservations, effectuées par les jeunes estivants (tous de sexe masculin et âgés de plus 18 ans) est de deux (2) à six (6) nuitées, observant que "les prix compétitifs en plus de la qualité de l'accueil, notamment l'hygiène, la restauration et les prestations offertes, ont fait que la majorité des jeunes estivants ont prolongé leur séjour".

Le coût d'une chambre double au niveau de la résidence, située à proximité du littoral de Zemmouri El Bahri, a été fixé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, à 1700 DA/nuitée et 12.000 DA/semaine, en demi pension (petit déjeuner et dîner).

Et d'assurer s'attendre à une "hausse des réservations au niveau de la résidence au cours des prochains jours", un grand nombre de jeunes préférant pendre leurs vacances d'été à cette période.

Concernant la possibilité d'élargir l'opération à d'autres résidences universitaires de la wilaya, notamment la résidence universitaire de Boudouaou, le responsable a indiqué que "ce n'est pas à l'ordre du jour".

"Nous allons nous contenter de la résidence de Zemmouri El Bahri cette année", a-t-il déclaré, évoquant toutefois la "possibilité de généraliser l'expérience la saison prochaine, après évaluation".

Des jeunes issus de différentes wilayas rencontrés lors d'une tournée au niveau de la résidence, ont exprimé leur "satisfaction" à l'égard de l'initiative. Selon eux, mettre à leur disposition ce type d'établissement avec une organisation à la hauteur des attentes, notamment pour ce qui de la restauration et des loisirs, leur ont permis de passer des vacances agréables.

Les jeunes Hocine d'Ouargla, Abdelkader d'Oued Souf et Nadji de Bechar se sont dits "très heureux" et "satisfaits" de leur séjour, souhaitant voir de telles initiatives "renouvelées la saison prochaine et élargies pour en faire profiter le plus grand nombre de jeunes à revenu moyen, notamment les étudiants".

Organisation et prestations à la hauteur

Depuis son lancement le 1er août dernier, en présence des représentants de différents secteurs concernés, les organisateurs de l'opération ont veillé à assurer aux clients de l'établissement universitaire des prestations à la hauteur de leurs aspirations.

Les responsables en charge de la résidence universitaire de Zemmouri ont tout mis en œuvre pour assurer un bon accueil aux clients ayant effectué leurs réservations au niveau de 35 agences de tourisme relevant de l'Office national du tourisme (ONT) et du Club Touring Voyages Algérie, ou via la plateforme numérique mise en place à cet effet.

L'opération a débuté par la mise à disposition des estivants 400 lits répartis entre deux blocs, avec la possibilité de revoir ce nombre à la hausse, en fonction de la demande exprimée. Il est aussi proposé aux vacanciers des sorties en mer, en plus d'un programme touristique englobant des balades en forêt, dans des parcs et des plages de la région et d'autres wilayas.

Cette expérience pilote s'inscrit dans le cadre de la convention signée récemment entre les ministères du Tourisme et de l'Artisanat, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, visant à exploiter les résidences universitaires durant la saison estivale en les mettant à la disposition de l'Office national du tourisme et du Club Touring Voyages Algérie.

La convention a notamment pour objectif de promouvoir le tourisme interne en assurant une offre touristique diversifiée à des prix étudiés et à la portée des familles et des jeunes. Les citoyens auront ainsi l'opportunité de passer des vacances à des prix compétitifs.