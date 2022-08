La sélection algérienne seniors/messieurs de cyclisme sur route sera représentée par six coureurs au Tour de Sakarya, prévu en quatre étapes, du 25 au 28 août courant en Turquie, et qui s'inscrit dans le cadre de sa préparation en vue des prochaines échéances officielles, a-t-on appris mardi auprès de la Fédération (FAC).

Il s'agit de Azzedine Lagab, Nassim Saïdi, Hamza Yacine, Hamza Mansouri, Mohamed Amine Nehari et Islam Mansouri, sous la direction du coach Mohamed Mokhtari.

La première étape est prévue le jeudi 25 août, sur une distance de 108,1 kilomètres. La deuxième étape le lendemain, sur une distance de 156,3 kilomètres, alors que les 3e et 4e étapes auront lieu successivement samedi et dimanche, respectivement sur 114,7 et 158,7 kilomètres.

Avant de s'engager dans ce Tour de Sakarya, l'Elite nationale avait disputé quatre Grands Prix entre le 18 et le 22 août courant en Turquie, à savoir : Tomarza, Kapuzpaci, Develi et Cappadocia. Le GP de Tomarza a été disputé le 18 août, sur une distance de 108,1 km. Il a été suivi du GP de Kapuzpaci, le 19 août, sur une distance de 156,3 km, puis par les GP de Develi et Cappadocia, les 20-21 août, respectivement sur 114,7 et 158,7 kilomètres.