La Bourse de Paris est attendue en légère baisse à l'ouverture mardi, après une première séance de la semaine déjà tumultueuse et avant des indicateurs importants, notamment sur l'activité économique en août.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,20% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il avait perdu 1,80%, après avoir lâché plus de 2% en séance, pour finir à 6.378,74 points, son plus bas niveau depuis la fin juillet.

La cote parisienne a ainsi abandonné tous ses gains acquis en août, à l'issue de sa pire séance depuis le 5 juillet. Après avoir espéré, à la faveur de l'été, que les Banques centrales iraient vers des mesures moins strictes, avec des hausses de taux directeur plus modérées, "les investisseurs craignent de plus en plus que la Banque centrale américaine (Fed) ne modifie pas sa politique monétaire" cette année, explique Michael Hewson, de CMC Markets.

Dans ce contexte, une intervention du président de la Fed Jerome Powell vendredi est très attendue. En France, les taux d'intérêt sur le marché obligataire ont continué de grimper, touchant 1,89% en clôture lundi pour l'emprunt à 10 ans contre 1,34% le 4 août.

En Europe, l'appréhension vis à vis de la politique des banques centrales est doublée de tensions sur le prix du gaz naturel, avec la perspective d'une interruption momentanée des livraisons de gaz russe via Nord Stream 1.

"Il importe peu que la Russie décide d'interrompre complètement les flux car le marché se comporte comme si c'était le cas", entraînant une hausse spectaculaire du cours du gaz naturel. Ce bond menace l'économie européenne et peut amplifier l'accélération de l'inflation.

Le cours du gaz naturel sur le marché européen de référence, le TTF néerlandais, a ainsi atteint 276 euros en clôture lundi. Il a même dépassé les 300 euros à l'ouverture mardi, alors qu'il était autour de 70 euros le 1er janvier.

Mardi, les investisseurs s'attarderont un peu plus sur la robustesse de l'activité économique avec des indicateurs avancés PMI pour le mois d'août. Dans les pays de la zone euro, notamment en France, les analystes s'attendent au moins à un ralentissement de la croissance, voire une baisse de l'activité en fonction des secteurs. Total Energies: le géant de l'énergie et son concurrent italien Eni ont annoncé lundi avoir fait une nouvelle "découverte significative" de gaz au large des côtes chypriotes.