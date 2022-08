Une conférence historique a été organisée, dimanche, au service de wilaya de la Sûreté publique d'Alger, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid (20 août de chaque année) commémorant l’offensive du Nord constantinois (20 août 1955) et le congrès de la Soummam (20 août 1956).

Les participants à cette rencontre ont mis l'accent sur la nécessité de sauvegarder l'histoire de la Guerre de libération, riche en hauts faits et sacrifices, pour recouvrer la souveraineté nationale et de s'en inspirer en vue d'un développement global.

Le chef de la Sûreté de wilaya d'Alger, le contrôleur de police Badis Nouioua a souligné dans une allocution l'importance de célébrer cette journée, en ce sens qu'il s'agit non seulement d'une reconnaissance aux artisans de la Révolution qui se sont sacrifiés pour recouvrer la souveraineté nationale, mais aussi d'une action pour préserver leurs identités et leur glorieuse histoire.

Intervenant à cette occasion, Dr Ilyes Nait Kaci de l'Ecole nationale d'administration (ENA) a affirmé que le succès de la Guerre de libé ration "revenait à ces vaillants hommes qui se sont battus contre l'occupation, à commencer par les résistances populaires".

Il a mis en exergue, dans ce contexte, l'importance des recherches sur l'histoire algérienne séculaire et toute l'importance d'en tirer les enseignements en vue de "réaliser le développement global", et de répondre aux ennemis de l'Algérie qui "voudraient remettre en cause son histoire profonde".

La génération montante "est appelée à tenir compte de la valeur de ces sacrifices pour contribuer fortement à l'édification de l'Algérie nouvelle et préserver sa sécurité, sa stabilité et son unité nationale", a-t-il dit.