Une délégation parlementaire algérienne prendra part, du 22 août au 2 septembre, aux réunions des commissions permanentes du Parlement panafricain (PAP) prévues à Midrand (Afrique du Sud), a indiqué dimanche un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).

"Parallèlement à leurs ordres du jour respectifs, les commissions devront participer à un atelier conjoint en préparation du lancement de la session ordinaire du PAP prévue en octobre prochain", précise la même source.

Les travaux de cet atelier s'articuleront autour du "principal thème retenu par l’Union africaine (UA) pour son activité pour cette année, à savoir + Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain : Accélérer le développement humain, social et économique+", a ajouté le communiqué de la chambre basse du parlement.

A noter que la délégation algérienne se compose de parlementaires algériens ayant la qualité de membres permanents au sein du PAP.

Il s'agit des députés de l'APN: Boutbig Fateh, Sokras Mohamed et Lamali Bahdja et des sénateurs, Azzeddine Ab delmadjid et Abdelmalek Tachrifet.