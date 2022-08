Trente-cinq (35) tonnes de diverses aides, denrées alimentaires et couvertures notamment, ont été collectées jusqu’à dimanche à la wilaya de Souk-Ahras au profit des sinistrés des incendies de forêts dans le cadre des caravanes de solidarité venues des différentes wilayas du pays.

Au total, 35 tonnes de diverses denrées alimentaires (sucre, huile, semoule, farine, pomme de terre et eau minérale) ont été réceptionnées a précisé le chef de l’exécutif local Lounès Bouzegza en marge d’une visite au centre de collecte et de conservation des aides humanitaires destinées aux familles touchées par les feux de forêts de mercredi passé.

Des quantités de médicaments et produits médicaux pour le soin des brulures ont été également réceptionnés, a ajouté le même responsable.

Depuis vendredi dernier, il avait été procédé à la distribution de ces aides à qui de droit à raison de 3 kits pour chaque famille et l’opération se poursuit, a rappelé la même source, précisant qu’il a été procédé à l’installation d’une commission de wilaya composée des directions de l’administration loca le DAL et de l’action sociale et de la solidarité, chargée de la réception et de la distribution de ces aides.

A ce jour, il a été procédé au recensement de 216 familles touchées par les incendies à travers 7 communes à savoir Souk-Ahras, Zaârouria, Ouilane, El Machrouha, Tifache, Lahnancha, et Lakhdar.

Ont participé aux opérations de solidarité des bénévoles du Croissant rouge algérien CRA et des opérateurs économiques publics et privés en plus de bienfaiteurs de la wilaya de Souk-Ahras, a-t-on rappelé.