Trois stades de proximité ont bénéficié de travaux de réhabilitation au niveau des communes de Dar Chioukh, Sidi Baizid et Meliliha de Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Au titre de ces opérations, qui s'inscrivent dans le cadre de la promotion des activités sportives et de jeunesse, le stade communal de proximité de Dar Chioukh (42 km à l'Est de Djelfa) a bénéficié d’un revêtement en gazon synthétique et de travaux de réhabilitation des tribunes pour une enveloppe de plus de 59 millions de DA.

La commune de Sidi Baizid (65 km à l'Est de la wilaya) a, pour sa part, bénéficié d’un projet de réhabilitation de son stade communal pour une enveloppe de près de 55 millions de DA. Cette installation sportive a été récemment rouverte, a-t-on signalé.

Un troisième stade communal a été également remis à la disposition des sportifs de la commune de Meliliha (20 km à l'est de Djelfa) après avoir bénéficié d’une opération de réhabilitation, d’un coût de plus de 57 millions de DA, selon la même source.L'opération de réhabilitation de ces installations sportives a été réalisée au titre des plans communaux de développement (PCD) et du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, a-t-on ajouté.