Après avoir effectué une bonne préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger) en prévision de la 4e édition de la coupe arabe des nations, prévue du 23 août au 8 septembre à Sig et Mostaganem, la sélection nationale algérienne des moins de 17 ans (U17) débuterace mardi la compétition face à la Palestine à 17h00 au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig (Mascara).

Les Verts se trouvaient à Oran depuis le week-end avant de rejoindre Sig pour entamer cette compétition régionale. A son arrivée à Oran, le staff technique dirigé par lecoach Arezki Remmane a eu droit à un repos pour de récupération de la fatigue du voyage avant d’effectuer sa première séance d’entraînement. «Cette première séance était dédiée essentiellement à la récupération et à quelques exercices de décontraction», a indiqué l’entraîneur national, Arezki Remane. Il y a lieu de rappeler que les joueurs algériens ont disputé la semaine passée deux rencontres amicales au stade de Rouiba (Alger) face aux Comores ponctuées par deux victoires des Algériens (2-0 et 7-1).

Pour le match de ce mardi, Remmane assure que les joueurs sont prêts aussi bien sur le plan physique que mentale », avant de préciser que les derniers stages se sont tenus dans de bonnes conditions avec une parfaite organisation, notamment à Rouïba et à Tikjda. Remmane et son staff visent d’aileurs plus loin puisque le selectionneur national a indiqué que cette Coupe arabe 2022 n’est qu’une station de préparation pour l’équipe, car elle permettra de voir la réaction des sélectionnés, certes amoindris par l’absence de quelques joueurs retenus par leurs clubs à l’étranger.

Les Verts doivent par ailleurs, disputer le 2e tour des éliminatoires de la CAN U23- Total Energies, Maroc 2023, qui a mis sur leur chemin, l’Ethiopie ou la RD Congo.Pour Remmane « en Afrique il n y a plus d’équipes faciles ou difficiles.

Ce qui importe c’est qu’on doit tout faire pour avoir une équipe compétitive et capable d’affronter n’importe quel adversaire. Nous devons disposer de cette capacité à aller défier toutes les conditions dans le continent. A notre prochain regroupement, on travaillera sur ses objectifs ».Aujourd’hui, Remane tient à préciser également qu’il »dispose d’un bon panel d’internationaux qui a prouvé, par le passé, ses capacités, je pense qu’avec le temps et l’expérience qu’ils ont vécu ensemble, ils peuvent rendre une bonne copie en compétition arabe. Je fais confiance à mes joueurs » insiste t-il avec beaucoup de conviction.

A noter que l'Algérie, pays hôte de cette édition 2022, fait partie du Groupe A, composé du Soudan, des Emirats arabes unis et de la Palestine.Le groupe B est constitué des séléctions suivantes : Tunisie, Libye, Oman et Yemen. Quant au groupe « C » et suite au forfait du Maroc, celui-ci est désormais formé de trois sélecitons à savoir l’Irak, les Comores et la Mauritanie.

Enfin, s’agissant du groupe D, il est composé de l’Egypte, l’Arabie Saoudite, la Syrie et le Liban.A noter enfin que cela dit, après le match d’ouverture face à la Palestine demain, l’Algérie disputera son second match face au Soudan le vendredi 26 août 2022 à 20h au stade de l’OPOW de Mostaganem quand au 3e et dernier match du groupe, il aura lieu le lundi 29 août 2022 contre les Emirats arabes unis.