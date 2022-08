Le nombre de décès liés aux inondations soudaines et aux glissements de terrain déclenchés par des pluies torrentielles dans le nord et l'est de l'Inde est passé à 50 ce dimanche, selon le journal Hindustan Times.

C'est l'Etat montagneux septentrional de l'Himachal Pradesh qui a enregistré le plus grand nombre de décès, avec 36 morts. L'Etat de l'Uttarakhand a également été fortement touché.

Plusieurs maisons ont été emportées et des routes et des ponts ont été détruits. Des touristes sont bloqués à divers endroits, les voies de circulation étant coupées. Les Etats d'Odisha et du Jharkhand sont également touchés, de même que la partie sous contrôle indien du Cachemire. Cinq personnes portées disparues samedi dans l'Himachal Pradesh étaient en outre encore introuvables dimanche, a rapporté le Press Trust of India.