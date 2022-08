"Dans le cadre des efforts consentis par les services douaniers sur le terrain, et déployés dans le cadre de la lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes, les services de l'Inspection divisionnaire des Douanes +Alger-Commerce+, relevant territorialement de la Direction régionale des douanes +Alger-port+ ont réussi à saisir 1.692,02 kg de bijoux en argent haut de gamme, quatre (04) conteneurs de produits de beauté et d'hygiène d'une valeur de 150.426.966,43 Da, et deux (02) conteneurs de compléments alimentaires d'une valeur de 59.409.365,02 Da", précise la Direction générale des douanes (DGD)

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de "l'exercice des missions préventives par les services des Douanes algériennes, et de la mobilisation totale de ses agents, nuit et jour, en vue de contribuer à lutter contre tout ce qui pourrait attenter à l'économie nationale et à la santé du citoyen", a conclu le communiqué.