La sélection algérienne de handball des moins de 21 ans (U21) s'est imposée devant son homologue du Congo sur le score de (31-30), mi-temps (12-14) en match d'ouverture du Championnat d'Afrique de la catégorie (groupe B), disputé dimanche à Kigali (Rwanda).

Mené à la pause par (12-14), le sept algérien drivé par Abderrahmane Hadj Hamdri, a réussi à renverser la situation en toute fin de match. La sélection algérienne jouera demain lundi (14h00) face à la Libye pour le compte de la 2e journée, avant de clôturer le 1re tour devant l'Egypte, mercredi (14h00).

Dans l'autre match du groupe B, l'Egypte a battu largement la Libye sur le score sans appel de (40-23). Six places sont réservées au continent africain au Mondial des U21, prévu du 20 juin au 2 juillet 2023 en Allemagne et en Grèce. Pour rappel, l'Algérie compte deux titres continentaux chez les U21, remportés en 1986 (Alger) et en 1988 (Tunis).