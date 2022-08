Le cycliste algérien Youcef Reguigui a décroché la quatrième place du Grand Prix de Cappadocia, disputé dimanche, sur une distance de 158,7 kilomètres en Turquie.

La première place est revenue à l'Ukrainien Anatolii Budiak devant Metkel Eyob (Erythrée) et Choon Huat Goh (Singapour). Pour rappel, le cycliste algérien Hamza Yacine a pris la troisième place au Grand Prix Develi, disputé samedi, sur une distance de 111,8 kilomètres en Turquie, avec un chrono similaire à celui du vainqueur, le Mongole Sainbayar Jambaljamts en 2h28:48".

La sélection algérienne de cyclisme sur route, dirigée par le coach Mohamed Mokhtari, s'est engagée dans cinq compétitions en Turquie, entre le 18 et le 28 août courant, pour préparer les échéances internationales à venir. Lagab et ses coéquipiers ont déjà disputé les Grands Prix de Tomarza (18 août/133,4 km), Kapuzbaci (19 août/156,3 km) et Develi (20 août/111,8 km). Après quoi, les poulains du coach Mohamed Mokhtari seront appelés à disputer leur cinquième et dernière compétition en Turquie, le Tour cycliste de Kasarly, prévu en trois étapes, en tre 25 et le 28 août.