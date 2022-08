Les services de la wilaya de Khenchela ont remis dimanche 15 camions à bennes-tasseuses de collecte des ordures ménagères à plusieurs communes de la wilaya. L’opération a été présidée au siège de la wilaya par le wali Youcef Mehiout en présence des présidents des assemblées populaires communales des collectivités locales concernées. Six (6) de ces véhicules ont été remis à la commune de Khenchela et un à chacune des communes de Babar, Djellal, Khirène, Lemsara, Yabous, R’mila, Kaïs, El Mehmel et Metoussa, a précisé le wali dans une déclaration à la presse en marge de l’opération.

L’affectation de six de ces camions à la commune du chef-lieu de wilaya a tenu compte de la vétusté de son parc de ramassage des ordures ménagères, la fréquence des pannes de ses camions et sa forte densité urbaine à l’origine de l’entassement des ordures à travers divers de quartiers de cette collectivité locale, a précisé le wali. Le chef de l’exécutif local a indiqué que dans le cadre des efforts de préservation de l’environnement, une enveloppe financière de 59 millions DA a été allouée à l’élimination des décharges sauv ages qui dégradent les paysages naturels des communes.

D’autres projets seront également lancés et porteront sur la réalisation d’un nouveau casier d’enfouissement au centre d’enfouissement technique (CET) de Baghaï, la réalisation d’un CET intercommunal à Kaïs et l’acquisition de bacs de tri sélectif des ordures pour les diverses agglomérations de la wilaya, a-t-on indiqué.