Le secteur de l’éducation nationale dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été doté de nouvelles structures scolaires qui seront réceptionnées le début de la saison scolaire prochaine, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Il s’agit de deux (2) lycées, de six (6) classes, de trois (3) collèges d’enseignement moyen (CEM), de deux (2) écoles primaires ainsi que des actions portant équipement de vingt quatre (24) cantines scolaires, a précisé à ce propos la même source. Les services de la wilaya ont indiqué que l’entrée en service de ces projets financés dans le cadre de la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, permettra d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves.

Afin d’assurer une meilleure rentrée scolaire, il a été procédé, a révélé la même source, à la réhabilitation de plusieurs établissements, tous cycles confondus dont 116 écoles primaires et cela depuis la saison dernière, faisant partie d’un total de 200 structures concernées dans le cadre de cette opération, ayant été recensées sur le territoire de la wilaya, soulign ant que l’opération se poursuit toujours pour toucher le reste des établissements.

A cela s’ajoute, a encore indiqué la même source, la rénovation dans le cadre des actions de volontariat de 16 autres établissements scolaires dans la commune d’El Achir (Ouest de Bordj Bou Arreridj), avec la participation de la société civile , des scouts musulmans algériens (SMA) et des parents d’élèves qui ont contribué à rattraper le déficit signalé à travers ces infrastructures d’enseignement éducatif, avant la rentrée scolaire prochaine. Pour rappel, la wilaya dispose actuellement de 703 établissements scolaires tous paliers confondus (497 écoles primaires, 144 CEM et 62 lycées) en plus de 423 cantines scolaires.