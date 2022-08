La direction de la wilaya de Naama de la Société de distribution de l’électricité et du gaz a procédé, depuis le début de l’année 2022, au raccordement de 1.307 foyers aux réseaux d’électricité et du gaz, a-t-on appris de la cellule de communication de cette entreprise.

La même source a indiqué, à l’APS, que la société a raccordé 328 foyers répartis sur 5 lotissements au réseau d’électricité, ainsi que 979 foyers de 4 lotissements au réseau du gaz.

Le câblage des nouvelles habitations s’est effectuée dans différentes communes de la wilaya après la réalisation d’environ 13 kilomètres de lignes d’énergie électrique pour une enveloppe financière de plus de 39 millions DA, ainsi que plus de 29 km de réseau de distribution du gaz pour un coût de 122 millions DA. Ainsi, le nombre de clients raccordés à l’énergie électrique dans la wilaya a atteint 69.861 clients, lesquels sont alimentés à partir de 1.690 transformateurs électriques, 4 centres-sources et 3.361 km de lignes électriques de moyenne tension ainsi que 1.168 km de lignes basse tension.

De même, le nombre de conduites de raccordement a u réseau du gaz dans la wilaya a atteint 54.747, alors que le nombre de clients de distribution publique du gaz a atteint 50.000, selon la même source.

Parallèlement aux opérations de raccordement, la direction a lancé depuis le début de l’année, plusieurs activités de sensibilisation sur l’impératif d’une consommation rationnelle de l’énergie et de sa sécurisation, outre l’organisation de portes ouvertes périodiques au niveau des agences commerciales relevant de la société ainsi que des rencontres à travers les mosquées et les établissements de l’enseignement et de l’éducation, a-t-on fait savoir.